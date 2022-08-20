Военный медик из Винницкой области с первых дней полномасштабной войны спасал жизнь побратимов на Востоке. У гвардейца Николая это первый боевой опыт, а уже более сотни спасенных жизней.

— Сначала страшно было, особенно когда въезжали в Донецкую область, — рассказал Николай. – А потом привык. Это ведь работа, которую нужно выполнять. Нужно оказывать помощь раненым как можно быстрее, потому что основные потери от кровотечения. Мой первый 300 такой был.

Николай пробыл на войне чуть больше месяца, но за это время спас более 100 жизней.

— Я считал только тяжелораненых с массивными осколочными ранениями, ампутациями, — рассказал военный медик. — одиночные шаровые и осколочные и не считал.

Николаю пришлось воевать на сложном участке. Однажды им сообщили, что был перехват радиосвязи, из которой они узнали, что после артобстрела на них последуют два батальона оккупантов.

Сейчас смотрят

— После вражеского артобстрела бой длился недолго, минут 10. А потом как-то все затихло, — рассказал Николай. — Здесь сообщают, что из очередного перехвата узнали – за 10 минут мы уничтожили 500 вражеских солдат.

Но это было не всегда.

– Такие обстрелы артиллерией иногда были, что представить невозможно. Не раз я прощался с жизнью, – признался Николай.

Он также стал мишенью вражеской артиллерии. Но даже после тяжелых ранений гвардеец продолжал спасать бойцов.

В госпиталь он попал с многочисленными осколочными ранениями, ушибами и контузией, травмами внутренних органов и черепно-мозговой травмой.

– Лечился я в родном городе, а потом по медицинским показателям от правила на реабилитацию за границу, – рассказал боец. — Нас в Литве встретили как родных, как с детьми носились. У меня было три персональных тренера. Поставили на ноги.

Если приехав в реабилитационный центр, Николай едва передвигался, у него не действовала вся левая часть тела, то после курса восстановления он стал свободно двигаться.

Сейчас он мечтает поскорее вернуться в строй и снова защищать свою землю.

Фото: МВД