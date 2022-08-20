Військовий медик із Вінниччини з перших днів повномасштабної війни рятував життя побратимів на Сході. У гвардійця Миколи це перший бойовий досвід, а вже понад сотня врятованих життів.

– Спочатку страшно було, особливо, коли в’їжджали у Донецьку область, – розповів Микола. – А потім звик. Адже це робота, яку потрібно виконувати. Потрібно надавати допомогу пораненим якнайшвидше, тому що основні втрати від кровотечі. Мій перший 300-й такий був.

Микола пробув на війні трошки більше місяця, але за цей час врятував понад 100 життів.

– Я рахував тільки важкопоранених з масивними осколковими пораненнями, ампутаціями, – розповів військовий медик. – Одиночні кульові та осколкові і не рахував.

Миколі прийшлося воювати на складній ділянці. Одного разу їм повідомили, що був перехват радіозв’язку, з якого вони дізналися, що після артобстрілу на них піде два батальйони окупантів.

Зараз дивляться

– Після ворожого артобстрілу бій тривав недовго, хвилин 10. А потім якось враз все затихло, – розповів Микола. – Тут повідомляють, що з чергового перехвату дізналися – за 10 хвилин ми знищили 500 ворожих солдат.

Але так було не завжди.

– Такі обстріли артилерією іноді були, що уявити неможливо. Не раз я прощався із життям, – зізнався Микола.

Він також став мішенню ворожої артилерії. Але навіть після важких поранень гвардієць продовжував рятувати бійців.

До госпіталя він потрапив із чисельними осколковими пораненнями, забоями та контузію, травмами внутрішніх органів та черепно-мізковою травмою.

– Лікувався я в рідному місті, а потім за медичним показниками від правили на реабілітацію за кордон, – розповів боєць. Нас у Литві зустріли як рідних, як з дітьми носилися. У мене було три персональні тренери. Поставили на ноги.

Якщо приїхавши до реабілітаційного центру Микола ледь пересувався, у нього не діяла вся ліва частина тіла, то після курсу відновлення він став вільно рухатися.

Зараз він мріє швидше повернутися в стрій і знову боронити свою землю.

Фото: МВС