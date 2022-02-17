Новое исследование ученых Мичиганского университета показало, что матери, которые были беременны и рожали в течение первых шести месяцев пандемии Covid-19, сообщали о большем стрессе и беспокойстве, но также и о некоторых удивительных преимуществах вынужденного одиночества.

Исследование является первым описанием жизненного опыта женщин в Соединенных Штатах, родивших ребенка во время ранней пандемии. Это часть более крупного исследования, в ходе которого были собраны данные опроса о психическом здоровье матерей и грудном вскармливании во время пандемии Covid-19.

Появились пять тем:

повышенный эмоциональный стресс

неблагоприятный опыт грудного вскармливания

непредвиденные изменения больницы плана родов

ожидание против реальности – сожаление о том, что могло быть иначе

неожиданные преимущества пандемии.

По словам ученых, социальное дистанцирование и меры инфекционного контроля способствовали усилению чувства вины, изоляции и депрессии у матерей. Многие из них были лишены механизмов выживания до пандемии и испытывали недостаток поддержки.

Хотя исследователи и ожидали некоторого увеличения эмоционального стресса и вины, их масштабы удивили.

Женщины сказали, что у них уменьшилась поддержка лактации, что привело к усилению стресса и снижению выработки молока.

Из-за пандемии многие ресурсы не предлагались или были в бесполезном формате. Например, консультации по грудному вскармливанию в Zoom многие сочли навязчивыми и неудобными.

Некоторые женщины изменили планы родов, например, переключились с родов в больнице на внебольничные роды или на плановую индукцию, чтобы избежать поездки в клинику.

Но пандемия также принесла благо неожиданного затишья. Меньшее количество посетителей сразу после родов, как в больнице, так и дома, многие родители расценили как положительный момент.

Ученые отметили, что пандемия высветила существующие недостатки стандартного подхода Соединенных Штатов к охране материнства.

По их мнению, предоставление универсального подхода к охране материнства не работает. Из-за проблем с психическим здоровьем нужна индивидуальная помощь. Графики дородовых и послеродовых посещений также должны быть адаптированы для отдельных людей, особенно для молодых мам.