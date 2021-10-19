Эксперты Американской психологической ассоциации (АПА) утверждают, что влияние пандемии на психическое здоровье продолжается, поскольку спрос на лечение тревожности и депрессии по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. Психологи также заявили о гораздо больших, чем до пандемии, нагрузках и огромных списках ожидания.

— По мере того как все больше людей обращаются за лечением психических заболеваний, требования к практикующим психологам возрастают, — отмечает доктор философии, генеральный директор AПA Артур Эванс-младший.

Более 84% психологов отметили значительный рост спроса на лечение тревожных, депрессивных, обсессивно-компульсивных и родственных им расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением психотропных веществ.

С учетом этих показателей, предполагающих, что многие психологи работают на пределе своих возможностей или даже превышают их, более 41% специалистов сообщили, что не могут удовлетворить потребность в лечении всех обращающихся к ним пациентов. 46% заявили, что чувствуют себя измотанными.

Справляясь с дополнительной нагрузкой, более трех четвертей психологов заявили, что им едва удалось сохранить положительный баланс между работой и личной жизнью, и почти две трети заявили, что практиковали лечение собственных депрессивных расстройств.

— Эти цифры подчеркивают то, что мы говорим с первых дней пандемии — мы столкнулись с цунами в области психического здоровья , — убежден Артур Эванс-младший.

По его словам, необходимо продолжать поддерживать лечение с помощью телемедицины, инвестировать в скрининг, профилактику и инновационные меры для расширения доступа к различным уровням помощи, а том числе и психологической.