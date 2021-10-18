Мир может выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году, однако вирус никуда не исчезнет.

Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

— Я оптимист и считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не уйдет. И, возможно, нам придется с ним жить, — отметил Ханс Клюге.

В этом контексте он вспомнил о гриппе, от которого есть вакцина, ее ежегодно адаптируют под новые штаммы.

Он считает, что человечеству нужно учиться на своих ошибках и развивать систему здравоохранения.

— Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение, — добавил директор регионального бюро.

Также он напомнил о необходимости вакцинироваться от коронавируса. Эксперты отмечают, что вакцина спасает от тяжелого течения болезни и смерти в случае заражения.

Источник: СТВ