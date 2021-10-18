Світ може вийти з пандемії коронавірусу уже наступного року, однак вірус нікуди не зникне.

Такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

– Я оптиміст та вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звісно ж, коронавірус не піде. І, можливо, нам доведеться з ним жити, – зазначив Ганс Клюге.

У цьому контексті він згадав про грип, від якого є вакцина, її щороку адаптують під нові штами.

Він вважає, що людству треба вчитися на своїх помилках та розвивати систему охорони здоров’я.

– Якщо не буде охорони здоров’я, а також самого здоров’я, то не буде ані економіки, ані безпеки, ані соціального спокою. Потрібно інвестувати в охорону здоров’я, – додав директор регіонального бюро.

Також він нагадав про необхідність вакцинуватися від коронавірусу. Експерти зазначають, що вакцина рятує від важкого перебігу хвороби та смерті у разі зараження.

Джерело: СТВ