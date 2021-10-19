Експерти Американської психологічної асоціації (АПА) стверджують, що вплив пандемії на психічне здоров’я триває, оскільки попит на лікування тривожності і депресії в порівнянні з минулим роком значно збільшився. Психологи також заявили про набагато більші, ніж до пандемії, навантаження та величезні списки очікування.

– У міру того як все більше людей звертаються за лікуванням психічних захворювань, вимоги до практикуючих психологів зростають, – зазначає доктор філософії, генеральний директор АПА Артур Еванс-молодший.

Більше 84% психологів відзначили значне зростання попиту на лікування тривожних, депресивних, обсесивно-компульсивних і споріднених їм розладів, а також розладів, пов’язаних з вживанням психотропних речовин.

З урахуванням цих показників, які передбачають, що багато психологів працюють на межі своїх можливостей або навіть перевищують їх, більше 41% фахівців повідомили, що не можуть задовольнити потребу в лікуванні всіх пацієнтів, що звертаються до них. 46% заявили, що відчувають себе виснаженими.

Справляючись з додатковим навантаженням, більше трьох чвертей психологів заявили, що їм ледь вдалося зберегти позитивний баланс між роботою та особистим життям, і майже дві третини заявили, що практикували лікування власних депресивних розладів.

– Ці цифри підкреслюють те, що ми говоримо з перших днів пандемії – ми зіткнулися з цунамі в області психічного здоров’я, – переконаний Артур Еванс-молодший.

За його словами, необхідно продовжувати підтримувати лікування за допомогою телемедицини, інвестувати в скринінг, профілактику та інноваційні заходи для розширення доступу до різних рівнів допомоги, а тому числі і психологічної.