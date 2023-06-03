Сегодня все чаще врачи должны говорить о панических атаках и разъяснять, как с ними справиться. Тема, к сожалению, чрезвычайно актуальна для украинцев, которые переживают самый страшный в своей жизни опыт — войну.

Учащенное сердцебиение, боль в груди, чрезмерное потоотделение, дрожь, озноб или приливы жара — это то, что почти каждую ночь случается со многими людьми, на головы которых летят вражеские ракеты.

Тем не менее, по данным ВОЗ, примерно 264 млн человек во всем мире — а это 3,6% населения планеты — имеют панические расстройства

Симптомами панического расстройства, кроме указанных выше, могут быть:

одышка и ощущение удушья;

тошнота и/или боль в животе;

головокружение;

чувство нереальности происходящего с вами (обезличивание или дереализация);

страх потерять контроль, “сойти с ума” или даже умереть;

отдельные специфические симптомы.

Как помочь себе во время панической атаки?

Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, что называется, заземлиться.

Прежде всего поставьте ступни на пол (это поможет почувствовать опору).

Одной из самых популярных техник выхода из состояния панической атаки является техника 5-4-3-2-1.

Итак попробуйте назвать:

5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).

вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо). 4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.).

вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.). 3 вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка).

вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка). 2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).

вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи). 1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная резинка, чай и т.д.).

Обязательно в указанном порядке. Должно помочь.