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Паническая атака: врачи советуют применить технику спасения 5-4-3-2-1

3 июня 2023, 17:24
Валентина Андрейко журналіст
стрес, паніка, жінка
Источник: Unsplash

Сегодня все чаще врачи должны говорить о панических атаках и разъяснять, как с ними справиться. Тема, к сожалению, чрезвычайно актуальна для украинцев, которые переживают самый страшный в своей жизни опыт — войну.

Учащенное сердцебиение, боль в груди, чрезмерное потоотделение, дрожь, озноб или приливы жара — это то, что почти каждую ночь случается со многими людьми, на головы которых летят вражеские ракеты.

Тем не менее, по данным ВОЗ, примерно 264 млн человек во всем мире — а это 3,6% населения планеты — имеют панические расстройства

Симптомами панического расстройства, кроме указанных выше, могут быть:

  • одышка и ощущение удушья;
  • тошнота и/или боль в животе;
  • головокружение;
  • чувство нереальности происходящего с вами (обезличивание или дереализация);
  • страх потерять контроль, “сойти с ума” или даже умереть;
  • отдельные специфические симптомы.

Как помочь себе во время панической атаки?

Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, что называется, заземлиться.

Прежде всего поставьте ступни на пол (это поможет почувствовать опору).

Одной из самых популярных техник выхода из состояния панической атаки является техника 5-4-3-2-1.

Итак попробуйте назвать:

  • 5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).
  • 4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.).
  • 3 вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка).
  • 2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).
  • 1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная резинка, чай и т.д.).

Обязательно в указанном порядке. Должно помочь.

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Источник
Минздрав
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