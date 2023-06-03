Сегодня все чаще врачи должны говорить о панических атаках и разъяснять, как с ними справиться. Тема, к сожалению, чрезвычайно актуальна для украинцев, которые переживают самый страшный в своей жизни опыт — войну.
Учащенное сердцебиение, боль в груди, чрезмерное потоотделение, дрожь, озноб или приливы жара — это то, что почти каждую ночь случается со многими людьми, на головы которых летят вражеские ракеты.
Тем не менее, по данным ВОЗ, примерно 264 млн человек во всем мире — а это 3,6% населения планеты — имеют панические расстройства
Симптомами панического расстройства, кроме указанных выше, могут быть:
- одышка и ощущение удушья;
- тошнота и/или боль в животе;
- головокружение;
- чувство нереальности происходящего с вами (обезличивание или дереализация);
- страх потерять контроль, “сойти с ума” или даже умереть;
- отдельные специфические симптомы.
Как помочь себе во время панической атаки?
Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, что называется, заземлиться.
Прежде всего поставьте ступни на пол (это поможет почувствовать опору).
Одной из самых популярных техник выхода из состояния панической атаки является техника 5-4-3-2-1.
Итак попробуйте назвать:
- 5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).
- 4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.).
- 3 вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка).
- 2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).
- 1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная резинка, чай и т.д.).
Обязательно в указанном порядке. Должно помочь.