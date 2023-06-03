Сьогодні все частіше лікарі мусять говорити про панічні атаки та роз’яснювати, як з ними впоратися. Тема, на жаль, надзвичайно актуальна для українців, які переживають найстрашніший у своєму житті досвід – війну.

Прискорене серцебиття, біль у грудях, надмірне потовиділення, тремтіння, озноб або припливи жару – це те, що майже щоночі трапляється з багатьма людьми, на голови яких летять ворожі ракети.

Проте, за даними ВООЗ, приблизно 264 млн людей у всьому світі — а це 3,6% населення планети — мають панічні розлади

Симптомами панічного розладу, крім зазначених вище, можуть бути:

задишка та відчуття задухи;

нудота та/або біль у животі;

запаморочення;

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, “збожеволіти” чи навіть померти;

окремі специфічні симптоми.

Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, що називається, заземлитися.

Перш за все, поставте ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік виходу із стану панічної атаки є техніка 5–4–3–2–1.

Отже спробуйте назвати:

5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо). 4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо). 3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика). 2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум). 1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Обов’язково в зазначеному порядку. Мусить допомогти.