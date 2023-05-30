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Передозировка кофе: что делать – объясняет врач

30 мая 2023, 13:27
Анна Голишевская редактор ленты
Кава
Источник: Unsplash

Чашка ароматного кофе помогает многим людям быстрее очнуться. Особенно сейчас, когда украинцы не могут нормализовать свой сон из-за ракетных атак России. Еще один кофе на работе помогает стать более продуктивным и все успевать.

И, конечно же, вечерняя доза кофеина с друзьями или дома – уже привычный ритуал для многих. Однако такая любовь к кофеину может сопровождаться плохими последствиями для всего организма. Передозировка кофе: что делать и чем заменить напиток – читайте в материале.

Сколько кофе можно пить в день

Семейный врач Юрий Габорец отмечает, что суточная доза для взрослого – до 400 мг кофеина в день. В одной чашечке кофе примерно 100-120 мг кофеина. То есть 3-4 чашки кофе – это дневная норма.

Если пить более 6 чашек кофе в день, увеличивается уровень кортизола и угнетается деятельность ЦНС.

Это вызывает:

  • тремор;
  • бессонницу;
  • усталость.

То есть, при передозировке кофеином увеличивается кислотность, обезвоживание всего организма. Поэтому эксперт советует заменить кофе цикорием или какао. А если без него не можете, употребляйте кофе без кофеина.

Передозировка кофе: что делать

В таком случае можно употреблять воду или молоко. Необходимо выпить несколько стаканов напитка. Тогда он поможет справиться с обезвоживанием, а также нейтрализовать кофеин. При передозировке кофеином еще можно есть бананы.

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