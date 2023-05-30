Чашка ароматної кави допомагає багатьом людям швидше прокинутися. Особливо – зараз, коли українці не можуть нормалізувати свій сон через ракетні атаки Росії. Ще одна кава на роботі допомагає стати більш продуктивним і все встигати.

І, звичайно ж, вечірня доза кофеїну з друзями або вдома – вже звичний ритуал для багатьох. Однак така любов до кофеїну може супроводжуватися поганими наслідками для всього організму. Передозування кавою: що робити та чим замінити улюблений напій – читайте в матеріалі.

Скільки кави можна пити в день

Сімейний лікар Юрій Габорець зазначає, що добова доза для дорослого – до 400 мг кофеїну на добу. В одній чашці кави приблизно 100-120 мг кофеїну. Тобто 3-4 чашки кави – це денна норма.

Якщо пити понад 6 чашок кави в день, то збільшується рівень кортизолу і пригнічується діяльність ЦНС.

Це викликає:

тремор;

безсоння;

втому.

Тобто, при передозуванню кофеїном збільшується кислотність, зневоднення всього організму. Тому експерт радить замінити каву цикорієм або какао. А якщо без неї не можете, вживайте каву без кофеїну.

Передозування кавою: що робити

В такому разі можна вживати воду або молоко. Необхідно випити кілька склянок напою. Тоді він допоможе впоратися зі зневодненням, а також нейтралізувати кофеїн. Під час передозування кофеїном ще можна їсти банани.