На этой неделе в Шанхае впервые в мире представили новый тип вакцины против Covid-19, которая вводится ингаляционно, а не инъекционно.

Сообщается, что препарат произведен китайской фармацевтической фирмой CanSino Biologics и одобрен регулирующими органами для использования в качестве бустерной дозы.

— Первая линия защиты организма — это слизистая оболочка дыхательной системы. Ингаляционная вакцина напрямую стимулирует ее для повышения иммунитета, — рассказал главный врач Шанхайской объединенной семейной больницы Пудун Чжао Хуэй.

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Его больница входит в число тех, кто вводит новую вакцину, которая будет использоваться наряду с регулярными инъекционными прививками.

Известно, что первые пациенты уже начали получать такую вакцину, которую вдыхают через рот из сосуда, похожего на кофейную чашку с коротким мундштуком.

— Появление ингаляционных вакцин важно не только из-за их потенциала для защиты от инфекции, но и потому, что они могут уменьшить недоверие к вакцине, — отметил главный медицинский директор St Vincents Health Australia Эрвин Лох.

По его словам, существует большая часть людей, которые сопротивляются вакцинации, потому что у них фобия игл, но они не всегда признаются в этом.

Источник: RTHK.HK