Цього тижня у Шанхаї вперше у світі представили новий тип вакцини проти Covid-19, яка вводиться інгаляційно, а не ін’єкційно.

Повідомляється, що препарат вироблений китайською фармацевтичною фірмою CanSino Biologics і схвалений регулюючими органами для використання в якості бустерної дози.

– Перша лінія захисту організму – це слизова оболонка дихальної системи. Інгаляційна вакцина безпосередньо стимулює її для підвищення імунітету, – розповів головний лікар Шанхайської об’єднаної сімейної лікарні Пудун Чжао Хуей.

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Його лікарня входить до числа тих, хто вводить нову вакцину, яка буде використовуватися поряд з регулярними ін’єкційними щепленнями.

Відомо, що перші пацієнти вже почали отримувати таку вакцину, яку вдихають через рот із судини, схожої на кавову чашку з коротким мундштуком.

– Поява інгаляційних вакцин важлива не тільки через їхній потенціал для захисту від інфекції, а й тому, що вони можуть зменшити недовіру до вакцини, – зазначив головний медичний директор St Vincents Health Australia Ервін Лох.

За його словами, існує велика частина людей, які чинять опір вакцинації, тому що у них фобія голок, але вони не завжди зізнаються в цьому.