Если первые два прививочных укола от Covid-19 были сделаны вакциной Pfizer, каким препаратом лучше сделать бустер для получения максимальной иммунной защиты от коронавирусной инфекции? На это вопрос на своем официальном сайте дал известный педиатр Евгений Комаровский.

— На сегодня видел только одну публикацию относительно бустера. Novavax опубликовал в декабре 2021 года подтвержденные данные о том, что их бустер работает даже против штамма Омикрон, — отмечает врач.

Что же касается других вакцин, субъединичных и векторных, то, по словам Комаровского, в частности, по CoronaVac и AstraZeneca пока нет убедительных сведений о том, что они реально работают в качестве бустера.

— Поэтому как врач могу рекомендовать в качестве бустера только мРНК-вакцины, то есть Pfizer и Moderna, — пишет педиатр.

И объясняет: в отношении именно этих вакцин есть четкие доказательства того, что после бустерной дозы этими препаратами в разы возрастает надежность защиты от коронавирусной инфекции.

Причем и против симптоматической формы, и против реанимации, и в отношении штамма Омикрон Pfizer и Moderna тоже работают, уточнил Комаровский.

Источник: доктор Комаровский

Фото: архив Комаровского