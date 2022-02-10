Якщо перші два щеплення від Covid-19 були зроблені вакциною Pfizer, яким препаратом краще зробити бустер для отримання максимального імунного захисту від коронавірусної інфекції? На це питання на своєму офіційному сайті дав відомий педіатр Євген Комаровський.

– На сьогодні бачив тільки одну публікацію щодо бустера. Novavax опублікував в грудні 2021 року підтверджені дані про те, що їхній бустер працює навіть проти штаму Омікрон, – зазначає лікар.

Що ж стосується інших вакцин, субодиничних і векторних, то, за словами Комаровського, зокрема, по CoronaVac і AstraZeneca поки немає переконливих відомостей про те, що вони реально працюють в якості бустера.

– Тому як лікар можу рекомендувати в якості бустера тільки мРНК-вакцини, тобто Pfizer і Moderna, – пише педіатр.

І пояснює: щодо саме цих вакцин є чіткі докази того, що після бустерної дози цими препаратами в рази зростає надійність захисту від коронавірусної інфекції.

Причому і проти симптоматичної форми, і проти реанімації, і щодо штаму Омікрон Pfizer і Moderna теж працюють, уточнив Комаровський.

Джерело: доктор Комаровський

Фото: архів Комаровського