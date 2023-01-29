Иппотерапия – уникальный способ одновременно улучшить физическое состояние и бороться с ментальными проблемами. Верховая езда благодаря своей специфической биомеханике тренирует мышцы, улучшает равновесие и координацию, помогает бороться с ментальными проблемами, способствует преодолению стресса, тревожности и раздражительности.

Украинские реабилитологи отмечают, что такая терапия сейчас крайне полезна для украинских защитников, постоянно находящихся в состоянии эмоционального напряжения и шока.

Организовывать сеансы иппотерапии для военных взялись в столичном реабилитационном центре Спирит, более 12 лет он работает с детьми с отклонениями в развитии.

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Во время полномасштабной войны здесь решили, что благодаря занятиям иппотерапии и канистерапии (терапия с собаками) помогут военным хотя бы немного забыть об ужасах войны. Руководитель центра Анна Бураго по специальности медицинский психолог и гештальт-терапевт, поэтому разработала программу занятий так, чтобы в ней были и камерные психологические беседы с военными, и собственно верховая езда.

— Военные сейчас ранимы больше всех. Они видели смерть, боль, они опустошены, им нужна поддержка. Но профессиональная поддержка, которая не нарушила бы их личное пространство. Которая бы не причиняла дополнительную боль, — рассказывает Анна Бураго.

Животные очень уместны в такой ситуации. Каждое животное общается с человеком на детском уровне, оно никогда не будет смотреть на вас оценочным взглядом. Потому с ним всегда проще. Проще погладить собаку, чем что-либо объяснить человеку. И потому это срабатывает. Потому что когда человек взаимодействует с животным, ему легче раскрыться эмоционально.

Факты ICTV собственными глазами увидели, как проходят такие сеансы, на этот раз пригласили находящихся в ротации военнослужащих 222-й отдельной бригады имени Гетьмана Богдана Хмельницкого.

Каждое занятие длится более 3,5 часов. Начинают с психологических бесед с военными, без лишних глаз и камер. А уже затем – верховая езда. Невооруженным глазом заметно, как лошади и собаки быстро находят контакт с армейцам, благодаря своей неподдельной искренности.

Верховая езда действительно помогает абстрагироваться – рассказывает военнослужащий Юрий. Он очень обрадовался возможности прокатиться верхом, ведь лошади для него – любимые животные, они окружали его с детства в родном селе.

— Конечно настроение хорошее, потому что очень люблю этих животных. Так ты отвлекаешься от военного дела, будто сейчас пребываю в гражданской жизни, — говорит Юрий.

Военнослужащий Виталий рассказывает, что лошади – очень тонко чувствуют эмоции человека. А потому армейцы постепенно знакомятся с животными, чтобы разрешили прокатиться верхом.

– Когда садишься верхом, ты поначалу не чувствуешь коня, и не можешь быть с ним в гармонии. А потом со временем ты начинаешь его уже ощущать, уже пристраиваешься, и он вроде бы пристраивается. И мы уже двигаемся таким тандемом, который свободно, спокойно передвигается. Вот тогда ты уже начинаешь расслабляться, получать только положительные эмоции, наслаждение от самой езды, — говорит Виталий.

По словам советницы командующего сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксаны Григорьевой, на сеансы по иппотерапии приглашают воинов, которые сейчас на ротации. Менее чем через два месяца на занятиях побывало почти 100 защитников и защитниц.

– Хочется как-то их поместить в другую, спокойную среду. Мы попробовали иппотерапию и канистерапию, и результаты поразили нас. Когда после трех часов реабилитации с помощью лошадей и собак военные выходят совсем с другими эмоциями, они улыбаются, они счастливы, — рассказывает Оксана Григорьева.

По словам советницы, такую практику с иппотерапией и канистерапией следует распространять по всей стране, чтобы охватить как можно больше военных. Но пока на это нет государственного финансирования. Так что пока таким акциям способствуют благотворители.

Фото: Реабилитационный центр Спирит