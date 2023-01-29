Іпотерапія – унікальний спосіб одночасно поліпшити фізичний стан та боротися з ментальними проблемами. Їзда верхи, завдяки своїй специфічній біомеханіці, тренує м’язи, покращує рівновагу та координацію, допомагає боротися з ментальними проблемами, сприяє подоланню стресу, тривожності та дратівливості.

Українські реабілітологи відзначають, така терапія нині вкрай корисна для українських захисників, які постійно перебувають у стані емоційної напруги та шоку.

Організовувати сеанси іпотерапії для військових взялися у столичному реабілітаційному центрі Спіріт, понад 12 років він працює з дітьми із вадами розвитку.

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Під час великої війни тут вирішили, що завдяки заняттям з іпотерапії та каністерапії (терапія з собаками) допоможуть військовим бодай трохи забути про жахіття війни. Керівниця центру Ганна Бураго за фахом медична психологиня та гештальт-терапевтка, тож розробила програму занять так, аби в ній були і камерні психологічні бесіди з військовими, і власне катання верхи.

– Військові нині уражені більше за всіх. Вони бачили смерть, біль, вони спустошені, їм потрібна підтримка. Але професійна підтримка, яка б не порушила їх особистий простір. Яка б не завдавала додаткового болю, – розповідає Ганна Бураго.

Тварини дуже доречні у такій ситуації. Кожна тварина спілкується з людиною на дитячому рівні, вона ніколи не дивитиметься на вас оціночним поглядом. Тому з нею завжди простіше. Простіше погладити собаку, ніж щось пояснити людині. І тому це спрацьовує. Тому що коли людина взаємодіє з твариною, їй легше розкритися емоційно.

Факти ICTV на власні очі побачили, як відбуваються такі сеанси, цього разу запросили військовослужбовців 222-ї окремої бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького, які зараз перебувають у ротації.

Кожне заняття триває понад 3,5 год. Починають із психологічних бесід з військовими, без зайвих очей та камер. А вже згодом – їзда верхи. Неозброєним оком помітно, як коні та собаки швидко знаходять контакт з армійцям, завдяки своїй непідробній щирості.

Їзда верхи справді допомагає абстрагуватися – розповідає військовослужбовець Юрій. Він дуже зрадів можливості покататися верхи, адже коні для нього – улюблені тварини, вони оточували його з дитинства у рідному селі.

– Звичайно настрій хороший, тому що дуже люблю цих тварин. Так ти відволікаєшся від військової справи, ніби зараз перебуваєш у цивільному житті, – каже Юрій.

Військовослужбовець Віталій розповідає, що коні – надзвичайно тонко відчувають емоції людини. А тому армійці поступово знайомляться з тваринами, щоби ті дозволили покататися верхи.

– Коли сідаєш верхи, ти спочатку не відчуваєш коня, і не можеш бути з ним в гармонії. А потім з часом ти починаєш його вже відчувати, вже прилаштовуєшся, і він начебто прилаштовується. І ми вже рухаємося таким тандемом, який вільно, спокійно пересувається. От тоді ти вже починаєш розслаблятися, отримувати тільки позитивні емоції, насолоду від самої їзди, – каже Віталій.

За словами радниці командувача сухопутних військ ЗСУ з гендерних питань Оксани Григор’євої, на сеанси з іпотерапії запрошують воїнів, які зараз у ротації. Менш як за два місяці на заняттях побувало майже 100 захисників і захисниць.

– Хочеться якось їх помістити в інше, спокійне середовище. Ми спробували іпотерапію та каністерапію, і результати нас вразили. Коли після трьох годин реабілітації з допомогою коней і собак, військові виходять зовсім з іншими емоціями, вони усміхаються, вони щасливі, – розповідає Оксана Григор’єва.

За словами радниці, таку практику з іпотерапією та каністерапією варто поширювати по всій країні, щоб охопити якомога більше військових. Та поки що на це нема державного фінансування. Тож наразі таким акціям сприяють благодійники.

Фото: Реабілітаційний центр Спіріт