Медики и сотрудники Национальной детской специализированной больницы Охматдет подписали добровольное прижизненное согласие на посмертное донорство. Они хотят на собственном примере показать, что каждый из нас может сделать благородное дело для спасения жизни других.

— Ежедневно в Украине люди умирают в ожидании на пересадку органов. Впрочем, каждый человек, даже после своей смерти, может спасти от 3 до 8 пациентов, — отметил хирург-трансплантолог Охматдет, кандидат медицинских наук Олег Годик.

По его словам, за прошлый год в Украине провели 331 трансплантацию, из них 169 — от посмертных доноров. 59 человек после своей смерти спасли жизни 169 пациентам, которым пересадили их органы. Однако сотни людей еще ждут своего донора.

Стать донором — это шанс продолжать делать добро даже после смерти.

— Мы спасаем украинских детей каждый день и хотим сделать больше. Мы доверяем системе трансплантологии в Украине, своим коллегам-медикам и хотим увеличить количество прижизненных соглашений, — подчеркнул хирург.

К сожалению, процедура оформления согласия на посмертное донорство пока довольно сложная, поэтому мало людей делают ее при жизни.

Но уже сегодня после установления диагноза смерти мозга, родственники умершего могут дать разрешение на трансплантацию органов.

Впрочем, вскоре дать свое согласие или несогласие на посмертное донорство можно будет в приложении Дія. А пока над этой опцией работают специалисты, врачи хотят повысить осведомленность населения о донорстве органов.

Врачи со всей Украины присоединяются к социальной акции в поддержку добровольного прижизненного донорства. Медики из разных регионов объединяются, чтобы собственным примером призвать всех украинцев давать согласия и спасать другие жизни даже после своей смерти.

В акции #Зроби_більше #Я_обираю #Я_донор уже приняли участие врачи из медицинской сети Добробут, клинической больницы Феофания и НДСБ Охматдет. В ближайшее время к ним присоединятся специалисты Института им. А. А. Шалимова, Института им. Н.М. Амосова и еще многих медицинских учреждений Украины.

Только в Охматдете более двух десятков детей ждут на органную трансплантацию от неродственного донора. Эти пациенты годами живут в Охматдете, трижды в неделю проходят 4-часовую процедуру гемодиализа и ждут спасительную пересадку.

Как подписать прижизненное согласие на посмертное донорство

Зайдите на сайт Украинского центра

Выберите регион на карте, где вы проживаете и клинику, которая занимается таким видом клинической помощи, как трансплантация;

Свяжитесь с трансплант-координатором соответствующей клиники по указанным контактом;

Приходите в клинику в определенное с координатором время;

При себе иметь паспорт и идентификационный код.

Чтобы подписать согласие в НДСБ Охматдет, свяжитесь с нашими трансплант-координаторами:

Апалькова Виктория Анатольевна, тел: 0993659056

Недбала Василий Владимирович, тел: 0663007405

Фото: Охматдет