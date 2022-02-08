Медики і співробітники Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит підписали добровільну прижиттєву згоду на посмертне донорство. Вони хочуть на власному прикладі показати, що кожен з нас може зробити благородну справу для порятунку життя інших.

– Щодня в Україні люди помирають в очікуванні на пересадку органів. Втім, кожна людина, навіть після своєї смерті, може врятувати від 3 до 8 пацієнтів, – зазначив хірург-трансплантолог Охматдит, кандидат медичних наук Олег Годик.

За його словами, за минулий рік в Україні провели 331 трансплантацію, з них 169 – від посмертних донорів. 59 людей після своєї смерті врятували життя 169 пацієнтам, яким пересадили їхні органи. Однак сотні людей ще чекають на свого донора.

Стати донором – це шанс продовжувати робити добро навіть після смерті.

– Ми рятуємо українських дітей щодня і хочемо зробити більше. Ми довіряємо системі трансплантології в Україні, своїм колегам-медикам і хочемо збільшити кількість прижиттєвих угод, – підкреслив хірург.

На жаль, процедура оформлення згоди на посмертне донорство поки досить складна, тому мало людей роблять її за життя.

Але вже сьогодні після встановлення діагнозу смерті мозку, родичі померлого можуть дати дозвіл на трансплантацію органів.

Втім, незабаром дати свою згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку Дія. А поки над цією опцією працюють фахівці, лікарі хочуть підвищити обізнаність населення щодо донорства органів.

Лікарі з усієї України приєднуються до соціальної акції на підтримку добровільного прижиттєвого донорства. Медики з різних регіонів об’єднуються, щоб власним прикладом закликати всіх українців давати згоди і рятувати інші життя навіть після своєї смерті.

В акції #Зроби_більше # Я_обираю #Я_донор вже взяли участь лікарі з Медичної мережі Добробут, клінічної лікарні Феофанія та НДСЛ Охматдит. Найближчим часом до них приєднаються фахівці Інституту ім. А. а. Шалімова, інституту ім. Н. М. Амосова та ще багатьох медичних закладів України.

Тільки в Охматдиті більше двох десятків дітей чекають на органну трансплантацію від нерідного донора. Ці пацієнти роками живуть в Охматдиті, тричі на тиждень проходять 4-годинну процедуру гемодіалізу і чекають рятівну пересадку.

Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство

Зайдіть на сайт Українського центру

Виберіть регіон на карті, де ви проживаєте і клініку, яка займається таким видом клінічної допомоги, як трансплантація;

Зв’яжіться з трансплант-координатором відповідної клініки за вказаними контактом;

Приходьте в клініку в узгоджений з координатором час;

При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Щоб підписати згоду в НДСЛ Охматдит, зв’яжіться з нашими трансплант-координаторами:

Апалькова Вікторія Анатоліївна, тел. 0993659056

Недбала Василь Володимирович, тел. 0663007405

Фото: Охматдит