С начала войны в Украине родилось около 11 тыс. малышей. Не все они появились на свет в больницах и с помощью медиков. Часто роды происходили в бомбоубежищах или дома.

Акушеры-гинекологи утверждают, что неосложненные роды могут пройти успешно даже без их участия, если соблюдать базовые правила безопасности.

Безопасные роды

Акушеры-гинекологи Светлана Лупич и Наталья Лелюх дали советы, как обезопасить роды вне больницы.

Как подготовиться к родам

Начиная с 37-й недели родов, всегда держите при себе документы и обменную карту.

Берите с собой бутылочку с водой. В условиях войны особенно важно беременным пить воду.

Заблаговременно приготовьте все, что нужно для родов.

Как понять, что роды начались

Схватки. Они обладают регулярностью и постепенно усиливаются. Схватки сопровождает тянущая боль внизу живота.

– В этот период женщина абсолютно адекватна, спокойна и сосредоточена, – отмечает Наталья Лелюх.

Со временем схватки длятся дольше и становятся сильнее, промежуток между ними сокращается.

Схватки длительностью в 20 секунд и более свидетельствуют о начале активной фазы родов.

Околоплодные воды могут отходить еще до родов или отойти уже перед рождением ребенка при полном открытии шейки матки.

Нужно записать, когда воды начали отходить, взглянуть на их цвет. Это нормально, когда они похожи на молочную сыворотку с белыми дольками. Ненормально, когда воды с кровью или грязно- болотного цвета – тогда нужно вызывать скорую.

Если с момента отхождения вод прошло 18 часов, а схваток нет, следует обращаться в больницу.

Роды в укрытии

Если роды начались в укрытии, там можно ходить, двигаться, приседать.

Хорошо делать массаж – любое поглаживание живота.

Когда есть полное раскрытие матки, можно расслабиться.

Важно, чтобы женщина правильно дышала.

Во время потуг может опорожниться кишечник, поэтому стоит подготовить что-то, чтобы убрать фекалии.

Не стоит из-за этого переживать – это абсолютно нормальный процесс.

Светлана Лупич указывает, что во время потуг рядом с женщиной должен кто-то находиться и держать наготове чистое полотенце или пеленки. Даже если человек – не медик.

Чтобы роды в таком случае прошли хорошо, важно связаться с врачами, которые помогут советами.

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