Від початку війни в Україні народилося близько 11 тис. малюків. Не всі вони з’явилися на світ у лікарнях та з допомогою медиків. Часто пологи відбувалися у бомбосховищах або вдома.

Акушери-гінекологи стверджують, що неускладнені пологи можуть пройти успішно навіть без їхньої участі, якщо дотримуватися базових правил безпеки.

Безпечні пологи

Акушерки-гінекологи Світлана Лупіч і Наталія Лелюх порадили, як зробити пологи поза межами лікарні безпечними.

Як підготуватися до пологів

Починаючи з 37-го тижня пологів завжди тримайте при собі документи та обмінну карту.

Беріть із собою пляшечку з водою. В умовах війни особливо важливо вагітним пити воду.

Завчасно приготуйте все необхідне для пологів.

Як зрозуміти, що пологи почались

Перейми. Вони мають регулярність та поступово підсилюються. Перейми супроводжує тягнучий біль унизу живота.

– У цей період жінка абсолютна адекватна, спокійна і зосереджена, – наголошує Наталія Лелюх.

З часом перейми стають довшими та сильнішими, проміжок між ними скорочується.

Перейми тривалістю 20 секунд і більше свідчать про початок активної фази пологів.

Навколоплідні води можуть відходити ще до пологів або відійти вже перед народженням дитини при повному відкритті шийки матки.

Потрібно записати, коли води почали відходити, подивитись на їхній колір. Це нормально, коли вони схожі на молочну сироватку з білими часточками. Ненормально, коли води з кров’ю або мають брудно-болотний колір – тоді потрібно викликати швидку.

Якщо з моменту відходження вод пройшло 18 годин, а перейм немає, варто звертатися в лікарню.

Пологи в укритті

Якщо пологи почалися в укритті, там можна ходити, рухатися, присідати.

Добре робити масаж – будь-яке погладжування живота.

Коли є повне розкриття матки, можна розслабитися.

Важливо, щоб жінка правильно дихала.

Під час потуг може випорожнитися кишківник, тому варто підготувати щось, щоб прибрати фекалії.

Не варто через це перейматись – це абсолютно нормальний процес.

Світлана Лупіч наголошує, що під час потуг поруч із жінкою має хтось перебувати та мати напоготові чистий рушник або пелюшки. Навіть якщо людина – не медик.

Щоб пологи у такому випадку пройшли добре, важливо зв’язатися з лікарями, які допоможуть порадами.

Контакти лікарів:

Генрієтта Крохмаль – портал doc.ua. Клініка Intima, консультує у Telegram-чатах Вагітність. Допомога та Медицина для всіх, а також за номером 0674483084 у Telegram чи телефоном.

Портал doc.ua також надав контакти гінекологинь, які консультують телефоном:

Байрамова Лейла Гамлетівна – 0687955552.

Бєлан Олена Анатоліївна – 0936438373.

Сотник Наталія Леонідівна – 0993701314.

Єрмакова Юлія Юріївна – 0505552312.

Шимбарьова Тетяна Анатоліївна (дитяча, підліткова гінекологиня) – 0953187921.

Медична мережа Добробут надала контакти лікарів різних спеціалізацій, які готові консультувати телефоном та онлайн безкоштовно.

Марина Анатоліївна – Viber, 0633998238.

Ірина Атаманчук – Telegram, 0679920752.

Мороз Наталія Леонідівна – Viber, 0976135463.

Ніколаєва Іванна – Telegram, 0986261329.

Олена – Viber, 0509191083.

Євгенія – Viber, 0955469492.

Сіренко Наталія – Viber, 0501333440.

Стасевiч Свiтлана – Telegram, 0687363243.

Аліна Осадча – Viber, 0971605319.

Наталія: Telegram – Viber, 0509553415.

Ірина Кондрашова – Viber, 0506381556.

Галина Толстанова – WhatsApp , 0936110784.

Гощенко Катерина Анатоліївна – 0958449741.

Ковальчук Наталія – WhatsApp, 0976766665.

Тарнавська Ірина – Viber, WhatsApp, Telegram, 0633818584.

Марина (дитячий гінеколог) – Telegram, 0506882242.

Вікторія (гінеколог-онколог, хірург) – Viber, 0505070219.

Бублієва Ольга Іванівна (онко) – Viber, 0984614138.

Інших спеціалістів можна знайти за цим посиланням.

Крістіна Стецюк – акушерка-гінекологиня (Facebook Медицина для всіх

Людмила Ященко – гінекологиня клініки Оберіг (0679829559).

Тетяна Фахрутдинова – акушерка-гінекологиня клініки Адоніс (0677764939).

Світлана Лупіч Instagram

Зв’язатися з лікарями також можна через Telegram-канал для сімей з новонародженими дітьми та немовлятами.