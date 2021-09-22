Новое исследование почти 150 пациентов, госпитализированных по поводу Covid-19 в начале пандемии, показало у 73% серьезное нарушение психического состояния, при котором пациент находится в замешательстве, возбужден и не может ясно мыслить. Этот синдром на медицинском языке называется делирием.

Пациенты с делирием, как правило, тяжело переносили коронавирусную болезнь, имели больше сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и диабет, а также, по-видимому, имели более серьезные осложнения, связанные с Covid-19.

— Covid-19 также связан с рядом других неблагоприятных исходов, которые, как правило, продлевают госпитализацию и затрудняют выздоровление, — отметил автор исследования из отделения анестезиологии Michigan Medicine Филип Влисайдес.

Дело в том, что коронавирусная инфекция может привести к снижению поступления кислорода в мозг, а также к развитию тромбов и инсульту, что приводит к когнитивным нарушениям. Кроме того, маркеры воспаления были значительно увеличены у пациентов с делирием. Путаница в мыслях и возбуждение могут быть результатом воспаления головного мозга.

Что еще больше усугубляет проблему, так это то, что медицинские бригады часто неспособны выполнять стандартные техники уменьшения делирия. Например, упражнения, призванные заставить пациента двигаться во время пребывания в больнице.

По словам авторов исследования, на раннем этапе пандемии не применялись стандартные протоколы профилактики делирия, как обычно. Основная причина этого заключается в том, что на ранней стадии пандемии, в эпоху до вакцинации, у медиков были ограниченные средства индивидуальной защиты.

Кроме того, существует корреляция между употреблением седативных средств и делирием: пациенты с делирием чаще получали седативные препараты в более высоких дозах.

Обычно в отделениях интенсивной терапии используют седативные препараты внутривенно, особенно для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Однако, разговаривая с медсестрами, ученые обнаружили, что пациенты с тяжелой формой Covid-19 изначально были более бредовыми и возбужденными, что, возможно, побуждало к более активному применению седативных средств.

Исследование также показало, что когнитивные нарушения могут сохраняться даже после выписки. Почти у трети пациентов на момент выписки из больницы их делирий не отмечен как вылеченный, а 40% этих пациентов нуждались в квалифицированном медицинском уходе.

— Член семьи, который находится в замешательстве, имеет ограниченные возможности заботиться о себе, и ему требуется дополнительная помощь по уходу, безусловно, является большой проблемой, — говорят ученые.

А семьям и другим опекунам, которые изо всех сил пытаются заботиться о своих близких, они настоятельно рекомендуют как можно скорее обратиться за помощью к своему лечащему врачу.

Вывод заключается в том, что для пациентов, госпитализированных с тяжелым Covid-19, когнитивные нарушения, включая депрессию и делирий, весьма вероятны.

В целом, это исследование подчеркивает еще одну причину, по которой вакцинация и предотвращение тяжелых заболеваний так важны. Могут возникнуть долгосрочные неврологические осложнения, о которых, возможно, мы не говорим так много, как следовало бы, резюмируют авторы исследования.