Нове дослідження майже 150 пацієнтів, госпіталізованих з приводу Covid – 19 на початку пандемії, показало у 73% серйозне порушення психічного стану, при якому пацієнт перебуває в замішанні, збуджений і не може ясно мислити. Цей синдром на медичній мові називається делірієм.

Пацієнти з делірієм, як правило, важко переносили коронавірусну хворобу, мали більше супутніх захворювань, таких як гіпертонія і діабет, а також, мабуть, мали більш серйозні ускладнення, пов’язані з Covid-19.

– Covid-19 також пов’язаний з низкою інших несприятливих результатів, які, як правило, продовжують госпіталізацію і ускладнюють одужання, – зазначив автор дослідження з відділення анестезіології Michigan Medicine Філіп Влісайдес.

Справа в тому, що коронавірусна інфекція може привести до зниження надходження кисню в мозок, а також до розвитку тромбів і інсульту, що призводить до когнітивних порушень. Крім того, маркери запалення були значно збільшені у пацієнтів з делірієм. Плутанина в думках і збудження можуть бути результатом запалення головного мозку.

Що ще більше посилює проблему, так це те, що медичні бригади часто нездатні виконувати стандартні техніки зменшення делірію. Наприклад, вправи, покликані змусити пацієнта рухатися під час перебування в лікарні.

За словами авторів дослідження, на ранньому етапі пандемії не застосовувалися стандартні протоколи профілактики делірію, як зазвичай. Основна причина цього полягає в тому, що на ранній стадії пандемії, в епоху до вакцинації, у медиків були обмежені засоби індивідуального захисту.

Крім того, існує кореляція між вживанням седативних засобів і делірієм: пацієнти з делірієм частіше отримували седативні препарати в більш високих дозах.

Зазвичай у відділеннях інтенсивної терапії використовують седативні препарати внутрішньовенно, особливо для пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Однак, розмовляючи з медсестрами, вчені виявили, що пацієнти з важкою формою Covid-19 спочатку були більш маячними і збудженими, що, можливо, спонукало до більш активного застосування седативних засобів.

Дослідження також показало, що когнітивні порушення можуть зберігатися навіть після виписки. Майже у третини пацієнтів на момент виписки з лікарні їх делірій не відзначений як вилікуваний, а 40% цих пацієнтів потребували кваліфікованого медичного догляду.

– Член сім’ї, який перебуває в замішанні, має обмежені можливості піклуватися про себе, і йому потрібна додаткова допомога по догляду, безумовно, є великою проблемою, – кажуть вчені.

А сім’ям та іншим опікунам, які щосили намагаються піклуватися про своїх близьких, вони настійно рекомендують якомога швидше звернутися за допомогою до свого лікаря.

Висновок полягає в тому, що для пацієнтів, госпіталізованих з важким Covid-19, когнітивні порушення, включаючи депресію і делірій, досить ймовірні.

В цілому, це дослідження підкреслює ще одну причину, по якій вакцинація і запобігання важких захворювань так важливі. Можуть виникнути довгострокові неврологічні ускладнення, про які, можливо, ми не говоримо так багато, як слід було б, резюмують автори дослідження.