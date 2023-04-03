Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Еще 657 тыс. доз в поддержку Национальной программы иммунизации и наверстывания пропущенных прививок согласно Национальному календарю прививок ЮНИСЕФ направит в апреле, — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, эта партия вакцин прибыла в ответ на два подтвержденных случая кори в Украине. Вакцины предоставлены бесплатно как гуманитарная помощь.

Сейчас смотрят

По словам экспертов, специфического лечения от кори не существует. Единственная надежная защита от этой болезни — вакцинация. Две дозы — в 1 год и в 6 лет — обеспечивают надежную защиту.

Вспышки кори циклические и происходят каждые 5-6 лет из-за недостаточного уровня охвата прививками. Последняя вспышка в Украине продолжалась в 2017-2019 годах.