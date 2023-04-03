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Вакцинація

Понад 35 тис. доз: ЮНІСЕФ доправив в Україну вакцину проти кору, паротиту та краснухи

3 Квітня 2023, 11:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Понад 35 тис. доз: ЮНІСЕФ доправив в Україну вакцину проти кору, паротиту та краснухи

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ще 657 тис. доз на підтримку Національної програми імунізації та надолуження пропущених щеплень згідно з Національним календарем щеплень ЮНІСЕФ направить у квітні, – ідеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, ця партія вакцин прибула у відповідь на два підтверджені випадки кору в Україні. Вакцини надані безкоштовно як гуманітарна допомога.

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За словами експертів, специфічного лікування від кору не існує. Єдиний надійний захист від цієї хвороби – вакцинація. Дві дози – в 1 рік і в 6 років – забезпечують надійний захист.

Спалахи кору циклічні й відбуваються кожні 5-6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній спалах в Україні тривав у 2017-2019 роках.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини гуманітарка ЮНІСЕФ
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