Как сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, в регионе зарегистрирован первый случай малярии.

По словам медика, за помощью обратился временно проживающий в Светловодской территориальной общине иностранец, который недавно вернулся из Восточной Африки, где и мог подхватить эту болезнь.

— В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и соответствующее лечение, — рассказала Надежда Оперчук.

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Малярия – опасное для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Передача инфекции происходит почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

В Украине передача малярии комарами не происходит и все зарегистрированные случаи заболеваний – завезены.

Этой болезни свойственны периодические приступы лихорадки, увеличение печени и селезенки, анемия. Симптомы малярии появляются спустя 10-15 дней после укуса инфицированного комара.

Первые симптомы – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

В Украине за 2022 год зарегистрировано десять случаев малярии. Последний случай малярии в Кировоградской области был отмечен в 2020 году.