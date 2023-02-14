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Перший випадок з 2020 року: на Кіровоградщині виявлено малярію

14 Лютого 2023, 15:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
малярія
Джерело: Pixabay

Як повідомила головний санітарний лікар Кіровоградської області Надія Оперчук, в регіоні зареєстровано перший випадок малярії.

За словами медика, за допомогою звернувся іноземець, який тимчасово проживає в Світловодській територіальній громаді, який нещодавно повернувся зі Східної Африки, де і міг підхопити цю хворобу.

– Наразі проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування, – розповіла Надія Оперчук.

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Малярія – небезпечне для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Передача інфекції відбувається майже в 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній і Північній Америці.

В Україні передача малярії комарами не відбувається і всі зареєстровані випадки захворювань – завезені.

Цій хворобі властиві періодичні напади лихоманки, збільшення печінки і селезінки, анемія. Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара.

Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

В Україні за 2022 рік зареєстровано десять випадків малярії. Останній випадок малярії в Кіровоградській області був відзначений в 2020 році.

Джерело
Суспільне
Теги
Кіровоградська область Малярія
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