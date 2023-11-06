Еще 50 449 доз вакцины против гриппа прошли государственный контроль качества и поступят в украинские аптеки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Производство Франции

— Речь о четырехвалентной инактивированной вакцине французского производства (серия X3F575M), получившей положительный вывод о соответствии требованиям государственных и международных стандартов, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что все поступающие в Украину вакцины подлежат обязательному лабораторному контролю качества, который осуществляет Госликслужба. После проверки и в случае положительного заключения вакцины используются в медучреждениях или поступают в продажу в аптеки.

Сейчас смотрят

Статистка ОРВИ в Украине

По данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. Рост заболеваемости традиционно начинается с 40-й недели, то есть с начала октября.

В пресс-службе напомнили, что ранее в аптеки поступило 114 600 доз вакцин корейского и еще 151 100 доз вакцин французского производства.