Специалисты Южной Кореи разрабатывают устройство для тела в виде сделанной на заказ татуировки, которое будет автоматически предупреждать о потенциальных проблемах со здоровьем.

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, сделанные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые функционируют как биоэлектрод.

Подключенное к прибору электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору, устройство может отправлять данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях, таких как глюкоза и лактат, на монитор.

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Отмечается, что чернила неинвазивны и сделаны на основе галлия, мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают проводить электричество, обеспечивая долговечность.

Когда такие чернила наносят на кожу, даже при трении татуировка не стирается, поскольку это невозможно с жидким металлом, отмечают ученые.

Источник: CNA