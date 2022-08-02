Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Будет предупреждать о проблемах: Южная Корея разрабатывает татуировку для мониторинга здоровья

2 августа 2022, 12:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
татуювання
Источник: Depositphotos

Специалисты Южной Кореи разрабатывают устройство для тела в виде сделанной на заказ татуировки, которое будет автоматически предупреждать о потенциальных проблемах со здоровьем.

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, сделанные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые функционируют как биоэлектрод.

Подключенное к прибору электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору, устройство может отправлять данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях, таких как глюкоза и лактат, на монитор.

Сейчас смотрят

Читайте также:
Будет предупреждать о проблемах: Южная Корея разрабатывает татуировку для мониторинга здоровьяНевероятное исследование: рак исчез у всех пациентов, принимавших определенные лекарства

Отмечается, что чернила неинвазивны и сделаны на основе галлия, мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают проводить электричество, обеспечивая долговечность.

Когда такие чернила наносят на кожу, даже при трении татуировка не стирается, поскольку это невозможно с жидким металлом, отмечают ученые.

Источник: CNA

Теги
Наукові дослідження науковці новітні технології Северная Корея Тату татуювання хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь