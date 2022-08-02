Фахівці Південної Кореї розробляють пристрій для тіла у вигляді зробленого на замовлення татуювання, який буде автоматично попереджати про потенційні проблеми зі здоров’ям.

Дослідники з Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) розробили електронні чорнила для татуювань, зроблені з рідкого металу і вуглецевих нанотрубок, які функціонують як біоелектрод.

Підключений до приладу електрокардіограми (ЕКГ) або іншого біосенсора пристрій може відправляти дані про частоту серцевих скорочень пацієнта та інші життєво важливі показники, як-от глюкоза і лактат, на монітор.

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Зазначається, що чорнила неінвазивні і зроблені на основі галію, м’якого сріблястого металу, який також використовується в напівпровідниках або термометрах. Вуглецеві нанотрубки, оброблені платиною, допомагають проводити електрику, забезпечуючи довговічність.

Коли таке чорнило наносять на шкіру, навіть від тертя татуювання не стирається, оскільки це неможливо з рідким металом, відзначають вчені.

Джерело: CNA