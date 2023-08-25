Ученые доказали, что употребление слишком большого количества энергетических напитков может спровоцировать внезапную остановку сердца у здоровых людей.

Научное исследование, опубликованное в журнале Anatolian Journal of Cardiology, как раз и отмечало распространенность необъяснимых остановок сердца у молодых людей после употребления энергетических напитков.

Основная опасность напитка, по утверждению исследователей, заключается в высокой концентрации кофеина. Именно это делает энергетики популярными среди молодежи, поскольку добавляет энергии и повышает настроение.

Стоит отметить, что часто кофеин не значится в составе напитка, однако там указана гуарана — тропическое растение, которое имеет действие, аналогичное кофе.

Но вряд ли кто знает, что стимулирующий потенциал, который оказывает гуарана на организм человека, в пять раз превышает действие кофеина.

При добавлении в напиток других популярных веществ, таких как женьшень и таурин, гуарана может оказать непредсказуемое действие, предупреждают исследователи.

Особую опасность энергетики представляют для тех, кто смешивает их с алкогольными напитками.

В таком случае могут возникнуть смертельные аритмии, когда сердце начинает биться слишком быстро, слишком медленно или вообще пропускает удары.

Если сердечный ритм не будет восстановлен в течение нескольких минут, сердцебиение превращается в хаотичное и может привести к серьезным проблемам, включая остановку сердца.

Источник: Express