Учені довели, що вживання занадто великої кількості енергетичних напоїв може спровокувати раптову зупинку серця у здорових людей.

Наукове дослідження, опубліковане в журналі Anatolian Journal of Cardiology, якраз і відзначало поширеність незрозумілих зупинок серця у молодих людей саме після вживання енергетичних напоїв.

Основна небезпека напою, за твердженням дослідників, полягає у високій концентрації кофеїну. Саме це робить енергетики популярними серед молоді, оскільки додає енергії і підвищує настрій.

Варто зазначити, що часто кофеїн не значиться у складі напою, проте там вказана гуарана – тропічна рослина, яка має дію, аналогічну каві.

Але навряд чи хто знає, що стимулювальний потенціал, який чинить гуарана на організм людини, у п’ять разів перевищує дію кофеїну.

При додаванні в напій інших популярних речовин, таких як женьшень і таурин, гуарана може спричинити непередбачувану дію, попереджають дослідники.

Особливу небезпеку енергетики становлять для тих, хто змішує їх з алкогольними напоями.

У такому разі можуть виникнути смертельні аритмії, коли серце починає битися занадто швидко, занадто повільно чи взагалі пропускає удари.

Якщо серцевий ритм не відновити протягом декількох хвилин, серцебиття перетворюється на хаотичне і може призвести до серйозних проблем, включно із зупинкою серця.

Джерело: Express