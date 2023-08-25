Учені довели, що вживання занадто великої кількості енергетичних напоїв може спровокувати раптову зупинку серця у здорових людей.
Наукове дослідження, опубліковане в журналі Anatolian Journal of Cardiology, якраз і відзначало поширеність незрозумілих зупинок серця у молодих людей саме після вживання енергетичних напоїв.
Основна небезпека напою, за твердженням дослідників, полягає у високій концентрації кофеїну. Саме це робить енергетики популярними серед молоді, оскільки додає енергії і підвищує настрій.
Варто зазначити, що часто кофеїн не значиться у складі напою, проте там вказана гуарана – тропічна рослина, яка має дію, аналогічну каві.
Але навряд чи хто знає, що стимулювальний потенціал, який чинить гуарана на організм людини, у п’ять разів перевищує дію кофеїну.
При додаванні в напій інших популярних речовин, таких як женьшень і таурин, гуарана може спричинити непередбачувану дію, попереджають дослідники.
Особливу небезпеку енергетики становлять для тих, хто змішує їх з алкогольними напоями.
У такому разі можуть виникнути смертельні аритмії, коли серце починає битися занадто швидко, занадто повільно чи взагалі пропускає удари.
Якщо серцевий ритм не відновити протягом декількох хвилин, серцебиття перетворюється на хаотичне і може призвести до серйозних проблем, включно із зупинкою серця.
Джерело: Express