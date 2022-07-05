В ходе целого ряда исследований ученые убедительно доказали, что прививка против натуральной оспы является отличной профилактикой оспы обезьяньей.

Сообщается о 85% защиты от оспы обезьян с помощью вакцинации против уже ликвидированного вируса натуральной оспы.

Однако, как уверяют исследователи, это не значит, что прививка против натуральной оспы должна стать обычной, рутинной.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, вводить вакцины против натуральной оспы в качестве профилактического средства следует исключительно после контакта с больными обезьяньей оспой в течение четырех часов.

С учетом нехватки вакцин против натуральной оспы, приоритет в данном случае у медиков и у людей из групп высокого риска, например, в отношении мужчин-гомосексуалов. Ожидается, что это должно снизить риски распространения обезьяньей оспы среди населения в целом.

Источник: Science Direct