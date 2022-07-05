В ході цілої низки досліджень вчені переконливо довели, що щеплення проти натуральної віспи є відмінною профілактикою віспи мавпячої.
Повідомляється про 85% захисту від віспи мавп за допомогою вакцинації проти вже ліквідованого вірусу натуральної віспи.
Однак, як запевняють дослідники, це не означає, що щеплення проти натуральної віспи повинно стати звичайним, рутинним.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, вводити вакцини проти натуральної віспи як профілактичного засобу слід виключно після контакту з хворими на мавпячу віспу протягом чотирьох годин.
З урахуванням нестачі вакцин проти натуральної віспи, пріоритет в цьому випадку у медиків і у людей з груп високого ризику, наприклад, чоловіків-гомосексуалів. Очікується, що це повинно знизити ризики поширення мавпячої віспи серед населення в цілому.
Джерело: Science Direct