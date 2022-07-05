Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Профілактика мавпячої віспи: наскільки ефективна вакцина проти віспи натуральної

5 Липня 2022, 13:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

В ході цілої низки досліджень вчені переконливо довели, що щеплення проти натуральної віспи є відмінною профілактикою віспи мавпячої.

Повідомляється про 85% захисту від віспи мавп за допомогою вакцинації проти вже ліквідованого вірусу натуральної віспи.

Однак, як запевняють дослідники, це не означає, що щеплення проти натуральної віспи повинно стати звичайним, рутинним.

Зараз дивляться

Читайте також:
обезьянаНе виключений статевий шлях передачі: віспа мавп поширюється у Європі після великих вечірок

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, вводити вакцини проти натуральної віспи як профілактичного засобу слід виключно після контакту з хворими на мавпячу віспу протягом чотирьох годин.

З урахуванням нестачі вакцин проти натуральної віспи, пріоритет в цьому випадку у медиків і у людей з груп високого ризику, наприклад, чоловіків-гомосексуалів. Очікується, що це повинно знизити ризики поширення мавпячої віспи серед населення в цілому.

Джерело: Science Direct

Теги
Вакцинація Мавпяча віспа Наукові дослідження науковці
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь