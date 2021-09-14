Вакцинироваться или переболеть? Какой миф о коронавирусе самый глупый? Правда ли, что РНК-вакцины меняют ДНК человека? На эти и другие не менее актуальные вопросы Ранку в великому місті на ICTV ответил иммунолог, детский врач-инфекционист, преподаватель НМУ имени А.А.Богомольца, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член Европейского научного общества по детским инфекционным заболеваниям, кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Не болеть, но вакцинироваться

В качестве трех главных правил, которые способствуют сохранению хорошего иммунитета, Федор Лапий назвал отказ от курения, не злоупотребление алкоголем и вакцинацию.

По мнению врача-инфекциониста с более чем 20-летним стажем, обрести антитела против Covid-19 лучше при помощи вакцин, а не перенесенной коронавирусной инфекции. Понимая при этом, что альтернативных способов профилактики болезни, кроме вакцинации, не существует. Если не считать классические советы соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и носить маски в общественных местах.

Иммунолог однозначно заявил, что, во-первых, вакцинироваться все равно нужно, даже если человек перенес коронавирусную инфекцию. Во-вторых, что эффективность всех разрешенных вакцин в отношении тяжелых форм Covid-19 практически одинакова, как и против всех существующих штаммов коронавируса.

О мифах и проблемах с образованием

В качестве примера самого нелепого мифа о коронавирусе Федор Лапий назвал утверждения о том, что он якобы создан специально.

К этой же категории глупейших домыслов врач-инфекционист отнес и досужие рассуждения о том, что РНК-вакцины против коронавируса якобы изменяют ДНК человека, вызывая тем самым бесплодие и прочие напасти.

На вопрос, почему становятся антивакцинаторами, иммунолог ответил, что примерно по той же причине, по которой люди покупают заглушки для ремней безопасности в автомобиле, полагая, что это не для них. А в отношении медработников, которые не поддерживают вакцинацию, полагает, что, скорее всего, они имеют проблемы с базовым медицинским образованием.

По мнению Федора Лапия, осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны Covid-19. Приближаться же к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора-два года.