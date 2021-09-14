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Красных показателей стало больше: какие области не соответствуют зеленой зоне карантина

14 сентября, 10:01 Людмила Грубнік
Красных показателей стало больше: какие области не соответствуют зеленой зоне карантина
Источник: Depositphotos

В Украине ухудшилась эпидситуация, вырос суточный прирост больных коронавирусом, за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев. Из-за этого в шести регионах превышены показатели госпитализаций пациентов с вирусом.

По обновленным данным Минздрава, красные показатели демонстрируют Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Николаевская и Одесская области.

Статистика:

  • Винницкая область — 56,3%;
  • Волынская область — 64,8%;
  • Закарпатская область — 55,6%
  • Львовская область — 84,6%
  • Николаевская область — 53,9%
  • Одесская область — 57,5%.
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В то же время Волынская, Львовская и Одесская области уже минимум три дня демонстрируют такие показатели и не соответствуют зеленой зоне карантина.

Но есть и регионы, где эпидситуация, наоборот, улучшилась. Например, в Тернопольской области уменьшилось количество госпитализаций.

По информации профильного ведомства, нормой считается — менее 50%.

Пока все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, но усилить ограничения могут в ближайшее время. Так, представители местной власти Закарпатья анонсировали переход в желтый уровень эпидопасности уже с начала следующей недели.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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