В Украине ухудшилась эпидситуация, вырос суточный прирост больных коронавирусом, за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев. Из-за этого в шести регионах превышены показатели госпитализаций пациентов с вирусом.

По обновленным данным Минздрава, красные показатели демонстрируют Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Николаевская и Одесская области.

Статистика:

Винницкая область — 56,3%;

Волынская область — 64,8%;

Закарпатская область — 55,6%

Львовская область — 84,6%

Николаевская область — 53,9%

Одесская область — 57,5%.

В то же время Волынская, Львовская и Одесская области уже минимум три дня демонстрируют такие показатели и не соответствуют зеленой зоне карантина.

Но есть и регионы, где эпидситуация, наоборот, улучшилась. Например, в Тернопольской области уменьшилось количество госпитализаций.

По информации профильного ведомства, нормой считается — менее 50%.

Пока все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, но усилить ограничения могут в ближайшее время. Так, представители местной власти Закарпатья анонсировали переход в желтый уровень эпидопасности уже с начала следующей недели.