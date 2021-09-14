В Україні погіршилася епідситуація, зріс добовий приріст хворих на коронавірус, за добу виявили понад 3 тис. нових випадків. Через це у шести регіонах перевищено показники госпіталізацій пацієнтів з вірусом.
За оновленими даними МОЗ, червоні показники демонструють Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Миколаївська та Одеська області.
Статистика:
- Вінницька область – 56,3%;
- Волинська область – 64,8%;
- Закарпатська область – 55,6%
- Львівська область – 84,6%
- Миколаївська область – 53,9%
- Одеська область – 57,5%.
Водночас Волинська, Львівська та Одеська області уже щонайменше три дні мають такі показники та не відповідають зеленій зоні карантину.
Але є регіони, де епідситуація, навпаки, поліпшилася. Наприклад, у Тернопільській області зменшилася кількість госпіталізацій.
За інформацією профільного відомства, нормою вважається – менше 50%.
Поки що усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, але посилити обмеження можуть уже найближчим часом. Так, представники місцевої влади Закарпаття анонсували перехід до жовтого рівня епіднебезпеки уже з початку наступного тижня.