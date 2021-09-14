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Червоних показників побільшало: які області не відповідають зеленій зоні карантину

14 Вересня, 10:01 Людмила Грубнік
Червоних показників побільшало: які області не відповідають зеленій зоні карантину
Джерело: Depositphotos

В Україні погіршилася епідситуація, зріс добовий приріст хворих на коронавірус, за добу виявили понад 3 тис. нових випадків. Через це у шести регіонах перевищено показники госпіталізацій пацієнтів з вірусом.

За оновленими даними МОЗ, червоні показники демонструють Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Миколаївська та Одеська області.

Статистика:

  • Вінницька область – 56,3%;
  • Волинська область – 64,8%;
  • Закарпатська область – 55,6%
  • Львівська область – 84,6%
  • Миколаївська область – 53,9%
  • Одеська область – 57,5%.
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Водночас Волинська, Львівська та Одеська області уже щонайменше три дні мають такі показники та не відповідають зеленій зоні карантину.

Але є регіони, де епідситуація, навпаки, поліпшилася. Наприклад, у Тернопільській області зменшилася кількість госпіталізацій.

За інформацією профільного відомства, нормою вважається – менше 50%.

Поки що усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, але посилити обмеження можуть уже найближчим часом. Так, представники місцевої влади Закарпаття анонсували перехід до жовтого рівня епіднебезпеки уже з початку наступного тижня.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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