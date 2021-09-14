Вакцинуватися або перехворіти? Який міф про коронавірус найдурніший? Чи правда, що РНК-вакцини змінюють ДНК людини? На ці та інші не менш актуальні питання Ранку у великому місті на ICTV відповів імунолог, дитячий лікар-інфекціоніст, викладач НМУ імені О.О.Богомольця, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член Європейського наукового товариства з дитячих інфекційних захворювань, кандидат медичних наук Федір Лапій.

Не хворіти, але вакцинуватися

Трьома головними правилами, які сприяють збереженню хорошого імунітету, Федір Лапій назвав відмову від куріння, незловживання алкоголем і вакцинацію.

На думку лікаря-інфекціоніста з понад 20-річним стажем, набути антитіла проти Covid-19 краще за допомогою вакцин, а не перенесеної коронавірусної інфекції. Розуміючи водночас, що альтернативних способів профілактики хвороби, крім вакцинації, не існує. Якщо не брати до уваги класичні поради дотримуватися дистанції, частіше мити руки і носити маски в громадських місцях.

Імунолог однозначно заявив, що, по-перше, вакцинуватися все одно потрібно, навіть якщо людина перенесла коронавірусну інфекцію. По-друге, що ефективність усіх дозволених вакцин щодо важких форм Covid-19 практично однакова, як і проти всіх наявних штамів коронавірусу.

Про міфи і проблеми з освітою

Як приклад найбезглуздішого міфу про коронавірус Федір Лапій назвав твердження про те, що він нібито створений зумисно.

До цієї ж категорії дурних домислів лікар-інфекціоніст відносить і безглузді міркування про те, що РНК-вакцини проти коронавірусу нібито змінюють ДНК людини, викликаючи тим самим безпліддя та інші напасті.

На питання, чому стають антивакцинаторами, імунолог відповів, що приблизно з тієї самої причини, з якої люди купують заглушки для ременів безпеки в автомобілі, вважаючи, що це не для них. А щодо медпрацівників, які не підтримують вакцинацію, вважає, що, швидше за все, вони мають проблеми з базовою медичною освітою.

На думку Федора Лапія, осінь 2021 року буде для України важчою, ніж усі попередні хвилі Covid-19. Наближатися ж до завершення пандемії ми почнемо приблизно через півтора-два роки.