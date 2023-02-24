Специалисты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, когда следует обращаться к врачу за новым рецептом, чтобы получить препараты по программе Доступні ліки.

— Препараты из программы Доступні ліки, назначенные врачом, нужно принимать непрерывно. Поэтому следует контролировать их наличие и вовремя обращаться за новым рецептом, — говорится в сообщении НСЗУ.

Новый рецепт на Доступні ліки и инсулины врач может выписать до истечения срока предыдущего электронного рецепта:

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за 7 дней, если предыдущий рецепт рассчитан на 21 и более дней;

за 3 дня, если лекарств в предыдущем рецепты менее чем на 21 день.

В НСЗУ советуют контролировать количество лекарственного средства, которое осталось и не ждать пока препарат полностью закончится, чтобы получить новый рецепт.

Что же касается электронного рецепта, что срок его действия составляет 30 дней с даты выписки. На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. Они в равной мере законны и имеют один срок действия.