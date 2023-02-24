Фахівці Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли, коли слід звертатися до лікаря за новим рецептом, щоб отримати препарати за програмою Доступні ліки.

– Препарати з програми Доступні ліки, призначені лікарем, потрібно приймати безперервно. Тому слід контролювати їхню наявність і вчасно звертатися за новим рецептом, – йдеться у повідомленні НСЗУ.

Новий рецепт на Доступні ліки та інсуліни лікар може виписати до закінчення терміну попереднього електронного рецепта:

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за 7 днів, якщо попередній рецепт розрахований на 21 і більше днів;

за 3 дні, якщо ліків в попередньому рецепти менш ніж на 21 день.

У НСЗУ радять контролювати кількість лікарського засобу, який залишився, і не чекати, поки препарат повністю закінчиться, щоб отримати новий рецепт.

Що ж стосується електронного рецепта, що термін його дії становить 30 днів від дати виписки. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Вони одевково законні та мають один термін дії.