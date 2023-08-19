Несмотря на жару, летом также можно простудиться. Глотнул ледяной воды – и получил воспаление горла и температуру. Часто, чтобы быстрее выздороветь, люди пытаются “пропотеть” болезнь.

Наверное все помнят наставления бабушек, когда болели в детстве: больше потей, и все пройдет.

Детей кутали, заставляли их пить горячий чай с медом. Да и взрослые, доверившись “народному” методу, закрывали окна, одевались теплее и верили, что инфекция или же “токсины” выйдут постепенно с потом. Соответственно, станет лучше.

Однако врачи предупреждают — такой способ не только не помогает, но и может навредить.

Они напоминают, что основная функция потоотделения — охлаждение тела и выведение жидкости.

Если через некоторое время, пропотев, вы убедились, что температура действительно снизилась и стало лучше, это не выздоровление, а риск получить еще одну проблему — обезвоживание.

То есть, именно то, чего, наоборот, нужно избегать при болезни.

Физиологически никакие “токсины”, а тем более возбудители инфекций, через кожу выйти не могут. С этой задачей под силу справиться только печени и почкам.

Поэтому, бабушкин народный рецепт борьбы с простудой отменяется, он слишком опасен.

Если заболели или простудились, сделайте пять шагов к выздоровлению. Туда не входит кутание, особенно сейчас, в жару.

Первый шаг — пейте много воды.

Второй — не перегружайте себя физической работой, отдыхайте. По возможности, оставайся дома.

Третий — больше спите и сбалансировано питайтесь.

Четвертый — проветривайте и увлажняйте свою комнату.

Пятый — при необходимости, примите безрецептурные жаропонижающие препараты.

Если состояние не улучшилось, напишите или позвоните семейному врачу и следуйте его советам.

Источник: Бережи себе