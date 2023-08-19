Несмотря на жару, летом также можно простудиться. Глотнул ледяной воды – и получил воспаление горла и температуру. Часто, чтобы быстрее выздороветь, люди пытаются “пропотеть” болезнь.
Наверное все помнят наставления бабушек, когда болели в детстве: больше потей, и все пройдет.
Детей кутали, заставляли их пить горячий чай с медом. Да и взрослые, доверившись “народному” методу, закрывали окна, одевались теплее и верили, что инфекция или же “токсины” выйдут постепенно с потом. Соответственно, станет лучше.
Однако врачи предупреждают — такой способ не только не помогает, но и может навредить.
Они напоминают, что основная функция потоотделения — охлаждение тела и выведение жидкости.
Если через некоторое время, пропотев, вы убедились, что температура действительно снизилась и стало лучше, это не выздоровление, а риск получить еще одну проблему — обезвоживание.
То есть, именно то, чего, наоборот, нужно избегать при болезни.
Физиологически никакие “токсины”, а тем более возбудители инфекций, через кожу выйти не могут. С этой задачей под силу справиться только печени и почкам.
Поэтому, бабушкин народный рецепт борьбы с простудой отменяется, он слишком опасен.
Если заболели или простудились, сделайте пять шагов к выздоровлению. Туда не входит кутание, особенно сейчас, в жару.
Первый шаг — пейте много воды.
Второй — не перегружайте себя физической работой, отдыхайте. По возможности, оставайся дома.
Третий — больше спите и сбалансировано питайтесь.
Четвертый — проветривайте и увлажняйте свою комнату.
Пятый — при необходимости, примите безрецептурные жаропонижающие препараты.
Если состояние не улучшилось, напишите или позвоните семейному врачу и следуйте его советам.
Источник: Бережи себе