Попри спеку, влітку також можна застудитися. Ковтнув льодяної води – і маєш запалення горла й температуру. Часто, щоб швидше одужати, люди намагаються “пропітніти” хворобу.

Мабуть усі пам’ятають настанови бабусь, коли хворіли у дитинстві: більше пітній і все мине.

Дітей кутали, змушували їх пити гарячий чай із медом. Та й дорослі, довірившись “народному” методу, зачиняли вікна, вдягалися тепліше і вірили, що інфекція чи пак, “токсини”, вийдуть поступово з потом. Відповідно, стане краще.

Проте лікарі попереджають – такий спосіб не тільки не допомагає, а й може нашкодити.

Вони нагадують, що основна функція потовиділення – охолодження тіла та виведення рідини.

Якщо через деякий час, пропітнівши, ви пересвідчилися, що температура дійсно знизилася і стало краще, це не видужання, а ризик отримати ще одну проблему – зневоднення.

Тобто, саме те, чого, навпаки, потрібно уникати під час хвороби.

Фізіологічно жодні “токсини”, а тим паче збудники інфекцій, через шкіру вийти не можуть. З цим завданням під силу впоратися лише печінці та ниркам.

Тож, бабусин народний рецепт боротьби з застудою скасовується, бо надто небезпечний.

Якщо захворіли чи застудилися, зробіть п’ять кроків до одужання. Туди не входить кутання, надто ж зараз, у спеку.

Перший крок – пийте багато води.

Другий – не перевантажуйте себе фізичною роботою, відпочивайте. За можливості, залишайся вдома.

Третій – більше спіть і збалансовано харчуйтеся.

Четвертий – провітрюйте і зволожуйте свою кімнату.

П’ятий – за потреби, прийміть безрецептурні жарознижувальні препарати.

Якщо стан не покращився, напишіть чи зателефонуйте сімейному лікарю і дотримуйтеся його порад.

Джерело: Бережи себе