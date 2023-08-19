Попри спеку, влітку також можна застудитися. Ковтнув льодяної води – і маєш запалення горла й температуру. Часто, щоб швидше одужати, люди намагаються “пропітніти” хворобу.
Мабуть усі пам’ятають настанови бабусь, коли хворіли у дитинстві: більше пітній і все мине.
Дітей кутали, змушували їх пити гарячий чай із медом. Та й дорослі, довірившись “народному” методу, зачиняли вікна, вдягалися тепліше і вірили, що інфекція чи пак, “токсини”, вийдуть поступово з потом. Відповідно, стане краще.
Проте лікарі попереджають – такий спосіб не тільки не допомагає, а й може нашкодити.
Вони нагадують, що основна функція потовиділення – охолодження тіла та виведення рідини.
Якщо через деякий час, пропітнівши, ви пересвідчилися, що температура дійсно знизилася і стало краще, це не видужання, а ризик отримати ще одну проблему – зневоднення.
Тобто, саме те, чого, навпаки, потрібно уникати під час хвороби.
Фізіологічно жодні “токсини”, а тим паче збудники інфекцій, через шкіру вийти не можуть. З цим завданням під силу впоратися лише печінці та ниркам.
Тож, бабусин народний рецепт боротьби з застудою скасовується, бо надто небезпечний.
Якщо захворіли чи застудилися, зробіть п’ять кроків до одужання. Туди не входить кутання, надто ж зараз, у спеку.
Перший крок – пийте багато води.
Другий – не перевантажуйте себе фізичною роботою, відпочивайте. За можливості, залишайся вдома.
Третій – більше спіть і збалансовано харчуйтеся.
Четвертий – провітрюйте і зволожуйте свою кімнату.
П’ятий – за потреби, прийміть безрецептурні жарознижувальні препарати.
Якщо стан не покращився, напишіть чи зателефонуйте сімейному лікарю і дотримуйтеся його порад.
Джерело: Бережи себе