Ученые Гетеборгского университета в Швеции разработали лекарство, которое способно уничтожить быстрорастущие и агрессивные опухоли головного мозга, которые часто неизлечимы.

По словам ученых, новый препарат под названием Z4P работает, блокируя механизм, который управляет выработкой белка опухолью, вызывая гибель раковых клеток от стресса.

Результаты, описанные как очень многообещающие, показали, что модели мышей, использованные в исследовании, вылечились без рецидива через более чем шесть месяцев.

Новый препарат, работающий в сочетании с химиотерапией, может быть внедрен в клиническую практику в течение пяти лет.

— Это первые четкие результаты с опухолями головного мозга, которые могут привести к лечению, полностью избегающему хирургического вмешательства и облучения, — заявил ведущий автор, профессор Лейф Эрикссон.

По его словам, его команда начала изучать использование нового лекарства при других агрессивных формах опухолей, таких как рак поджелудочной железы, тройной негативный рак молочной железы и некоторые виды рака печени.

Более того, новое лечение не имеет серьезных побочных эффектов. Модели мышей в исследовании сохраняли вес, не имели явных изменений в поведении и не было никаких признаков воздействия на печень.

Кроме того, обширные лабораторные испытания на клетках показали, что это вещество нетоксично даже в очень высоких дозах.

В настоящее время исследовательская группа оптимизирует процедуру лечения и планирует дополнительные исследования на животных.

Источник: Express