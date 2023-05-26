Учені Гетеборзького університету у Швеції розробили ліки, які здатні знищити швидкозростаючі та агресивні пухлини головного мозку, які часто невиліковні.

За словами вчених, новий препарат під назвою Z4P працює, блокуючи механізм, який керує виробленням білка пухлиною, викликаючи загибель ракових клітин від стресу.

Результати, описані як дуже багатообіцяючі, показали, що моделі мишей, використані в дослідженні, вилікувалися без рецидиву через більш ніж шість місяців.

Новий препарат, що працює в поєднанні з хіміотерапією, може бути впроваджений у клінічну практику протягом п’яти років.

– Це перші чіткі результати з пухлинами головного мозку, які можуть призвести до лікування, що повністю уникає хірургічного втручання та опромінення, – заявив провідний автор, професор Лейф Ерікссон.

За його словами, його команда почала вивчати використання нових ліків при інших агресивних формах пухлин, таких як рак підшлункової залози, потрійний негативний рак молочної залози і деякі види раку печінки.

Ба більше, нове лікування не має серйозних побічних ефектів. Моделі мишей у дослідженні зберігали вагу, не мали явних змін у поведінці та не було жодних ознак впливу на печінку.

Крім того, великі лабораторні випробування на клітинах показали, що ця речовина нетоксична навіть у дуже високих дозах.

Наразі дослідницька група оптимізує процедуру лікування і планує додаткові дослідження на тваринах.

Джерело: Express