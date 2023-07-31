Согласно результатам предварительного исследования, представленного Американской кардиологической ассоциации, новая вакцина SAGP, нацеленная на воспаленные клетки головного мозга, связанные с болезнью Альцгеймера, может стать ключом к потенциальному предотвращению или изменению течения болезни.

В настоящее время на болезнь Альцгеймера приходится от 50% до 70% пациентов с деменцией во всем мире.

— Новый тест вакцины на мышах в нашем исследовании указывает на потенциальный способ предотвращения или изменения болезни, — заявил автор исследования с кафедры сердечно-сосудистой биологии и медицины Университета Дзюнтендо в Токио Чие-Лунь Сяо.

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По по его словам, если вакцина окажется успешной у людей, это станет большим шагом вперед к замедлению прогрессирования заболевания или даже к его предотвращению.

В ходе исследования ученые создали модель мыши с болезнью Альцгеймера, которая имитирует человеческий мозг и моделирует патологию болезни, вызванную бета-амилоидом.

Обычно у людей на поздней стадии болезни Альцгеймера отсутствует тревога, а это значит, что они не осознают происходящее вокруг. Мыши, получившие вакцину, испытывали тревогу, а это означает, что они были более осторожны и лучше осознавали окружающие их вещи.

Кроме того, несколько воспалительных биомаркеров болезни Альцгеймера также были снижены.

По словам ученых, более ранние исследования с использованием различных вакцин для лечения болезни Альцгеймера на моделях мышей были успешными в уменьшении отложений амилоидных бляшек и воспалительных факторов.

Однако новое исследование отличается тем, что вакцина SAGP также изменила и поведение этих мышей в лучшую сторону, отметили ученые.