Згідно з результатами попереднього дослідження, представленого Американською кардіологічною асоціацією, нова вакцина SAGP, націлена на запалені клітини головного мозку, пов’язані з хворобою Альцгеймера, може стати ключем до потенційного запобігання або зміни перебігу хвороби.

Нині на хворобу Альцгеймера припадає від 50% до 70% пацієнтів із деменцією в усьому світі.

– Новий тест вакцини на мишах у нашому дослідженні вказує на потенційний спосіб запобігання або зміни хвороби, – заявив автор дослідження з кафедри серцево-судинної біології та медицини Університету Дзюнтендо в Токіо Чіє-Лунь Сяо.

За його словами, якщо вакцина виявиться успішною у людей, це стане великим кроком уперед до уповільнення прогресування захворювання або навіть до його запобігання.

Під час дослідження вчені створили модель миші з хворобою Альцгеймера, в якій зімітовано людський мозок і патологію хвороби, викликану бета-амілоїдом.

Зазвичай у людей на пізній стадії хвороби Альцгеймера немає тривоги, а це означає, що вони не усвідомлюють, що відбувається навколо. Миші, які отримали вакцину, відчували тривогу, а це означає, що вони були більш обережними і краще усвідомлювали речі, які їх оточують.

Крім того, кілька запальних біомаркерів хвороби Альцгеймера також були знижені.

За словами вчених, більш ранні дослідження з використанням різних вакцин для лікування хвороби Альцгеймера на моделях мишей були успішними у зменшенні відкладень амілоїдних бляшок і запальних факторів.

Однак нове дослідження вирізняється тим, що вакцина SAGP також змінила і поведінку цих мишей у кращий бік, зазначили вчені.