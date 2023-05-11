Команда ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университетов в США разработала капсулу, с помощью которой исследователи теперь могут путешествовать по пищеварительной системе, собирая новые данные о пищеварении и микроорганизмах.

— Тонкая кишка до сих пор была доступна только у людей, которые принимали седативные средства и голодали, и это не очень полезно, — прокомментировал профессор Оливер Файн.

В результате, по его словам, большинство исследований метаболизма кишечника и кишечного микробиома основывались на образцах стула, которые на самом деле берут из нижнего отдела толстой кишки, а не тонкой.

По образному выражению ученых, измерение кишечных метаболитов в стуле похоже на изучение слона путем обследования его хвоста.

Что же касается новой капсулы, то она проглатывается и собирает небольшой объем биологических жидкостей и микроорганизмов на пути из верхних отделов кишечника в толстую кишку до тех пор, пока они не будут обнаружены в стуле.

Исследователи смогли посмотреть на изменение содержимого верхних отделов кишечника во время нормального ежедневного пищеварения у 15 здоровых людей.

Ученые использовали мультиомный подход для анализа образцов на наличие бактерий, вирусов, белков-хозяев и метаболитов из пищи.

Было обнаружено, что верхняя часть кишечника и стул различались во всех этих областях, иногда резко, и идентифицировали около 2 тыс. метаболитов. Команда также обнаружила связь между диетой, включая фрукты и алкоголь, и метаболитами.

У двух человек, которые принимали антибиотики в течение предыдущих шести месяцев, были обнаружены большие различия в уровнях биоактивных эфиров жирных кислот, гидроксижирных кислот (FAFHA) и сульфонолипидов — метаболитов, которые, как считается, связаны с предотвращением воспаления и диабета.

В целом, это устройство может помочь выяснить роль кишечного микробиома и метаболома в физиологии и заболеваниях человека, отметили исследователи.