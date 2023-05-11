Команда вчених із Каліфорнійського та Стенфордського університетів у США розробила капсулу, за допомогою якої дослідники тепер можуть подорожувати травною системою, збираючи нові дані про травлення та мікроорганізми.

– Тонка кишка досі була доступна тільки в людей, які приймали седативні засоби та голодували, і це не дуже корисно, – прокоментував професор Олівер Файн.

У результаті, за його словами, більшість досліджень метаболізму кишківника і кишкового мікробіому ґрунтуються на зразках випорожнень, які насправді беруть із нижнього відділу товстої кишки, а не тонкої.

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За образним висловом учених, вимірювання кишкових метаболітів у випорожненнях схоже на вивчення слона шляхом обстеження його хвоста.

А щодо нової капсули, то вона проковтується і збирає невеликий об’єм біологічних рідин і мікроорганізмів на шляху з верхніх відділів кишківника до товстої кишки доти, доки їх не буде виявлено у випорожненнях.

Дослідники змогли подивитися на зміну вмісту верхніх відділів кишківника під час нормального щоденного травлення у 15 здорових людей.

Вчені використовували мультиомний підхід для аналізу зразків на наявність бактерій, вірусів, білків-господарів і метаболітів з їжі.

Було виявлено, що верхня частина кишківника і випорожнення різнилися у всіх цих областях, іноді різко, і ідентифікували близько 2 тис. метаболітів. Команда також виявила зв’язок між дієтою, включно з фруктами та алкоголем, і метаболітами.

У двох осіб, які приймали антибіотики протягом попередніх шести місяців, було виявлено великі відмінності в рівнях біоактивних ефірів жирних кислот, гідроксижирних кислот (FAFHA) і сульфоноліпідів – метаболітів, які, як вважається, пов’язані із запобіганням запалення і діабету.

Загалом цей пристрій може допомогти з’ясувати роль кишкового мікробіому та метаболому у фізіології та захворюваннях людини, зазначили дослідники.