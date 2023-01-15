Эксперты британского Фонда здоровья в комментарии популярному интернет-изданию Англии рассказали о том, как быстро узнать, есть ли у нас неприятных запах изо рта и и об основных причинах несвежего дыхания.
— Один простой тест, который вы можете сделать, чтобы проверить, как пахнет ваше дыхание, это лизнуть внутреннюю часть запястья и понюхать его, — поясняют специалисты.
По их словам, неприятный запах изо рта является распространенной проблемой, он может быть признаком:
- обострения заболевания десен;
- сухости слизистой рта из-за приема некоторых лекарств;
- выработки меньшего количества слюны, например, в силу пожилого возраста, что приводит к избытку бактерий во рту;
- инфекции горла, носа или легких;
- диабета, проблем с печенью и/или почками;
- употребления сильно пахнущих продуктов, таких чеснок и лук;
- курения табака.
Как побороть неприятный запах изо рта
— Чтобы ваше дыхание было свежим, вы должны избавиться от любого заболевания десен, а рот поддерживать в чистоте и свежести, — подчеркивают эксперты.
По их словам, хорошая гигиена полости рта включает чистку зубов и десен зубной пастой с фтором, а также чистку языка. Это следует делать один раз в течение дня. Причем зубные протезы так же важно чистить, как и зубы.
Но если неприятный запах изо рта сохраняется даже после тщательной гигиены полости рта, следует обсудить проблему со своим стоматологом.
Источник: Express