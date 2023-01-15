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Простой способ узнать, есть ли у вас неприятный запах изо рта: основные причины несвежего дыхания

15 января 2023, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
запах пота
Источник: Depositphotos

Эксперты британского Фонда здоровья в комментарии популярному интернет-изданию Англии рассказали о том, как быстро узнать, есть ли у нас неприятных запах изо рта и и об основных причинах несвежего дыхания.

— Один простой тест, который вы можете сделать, чтобы проверить, как пахнет ваше дыхание, это лизнуть внутреннюю часть запястья и понюхать его, — поясняют специалисты.

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По их словам, неприятный запах изо рта является распространенной проблемой, он может быть признаком:

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  • обострения заболевания десен;
  • сухости слизистой рта из-за приема некоторых лекарств;
  • выработки меньшего количества слюны, например, в силу пожилого возраста, что приводит к избытку бактерий во рту;
  • инфекции горла, носа или легких;
  • диабета, проблем с печенью и/или почками;
  • употребления сильно пахнущих продуктов, таких чеснок и лук;
  • курения табака.

Как побороть неприятный запах изо рта

— Чтобы ваше дыхание было свежим, вы должны избавиться от любого заболевания десен, а рот поддерживать в чистоте и свежести, — подчеркивают эксперты.

По их словам, хорошая гигиена полости рта включает чистку зубов и десен зубной пастой с фтором, а также чистку языка. Это следует делать один раз в течение дня. Причем зубные протезы так же важно чистить, как и зубы.

Но если неприятный запах изо рта сохраняется даже после тщательной гигиены полости рта, следует обсудить проблему со своим стоматологом.

Источник: Express

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