Експерти британського Фонду здоров’я в коментарі популярному інтернет-виданню Англії розповіли про те, як швидко дізнатися, чи є у нас неприємних запах з рота і про основні причини несвіжого дихання.

– Один простий тест, який ви можете зробити, щоб перевірити, як пахне ваше дихання, це лизнути внутрішню частину зап’ястя і понюхати його, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, неприємний запах з рота є поширеною проблемою, він може бути ознакою:

Зараз дивляться

загострення захворювання ясен;

сухості слизової рота через прийом деяких ліків;

вироблення меншої кількості слини, наприклад, в силу похилого віку, що призводить до надлишку бактерій в роті;

інфекції горла, носа або леген ь ;

; діабету, проблем з печінкою та/або нирками;

вживання продуктів, що сильно пахнуть, таких часник і цибул я ;

сильно пахнуть, таких часник і ; куріння тютюну.

Як побороти неприємний запах з рота

– Щоб ваше дихання було свіжим, ви повинні позбутися від будь-якого захворювання ясен, а рот підтримувати в чистоті і свіжості, – підкреслюють експерти.

За їхніми словами, хороша гігієна порожнини рота включає чищення зубів і ясен зубною пастою з фтором, а також чищення язика. Це слід робити один раз протягом дня. Причому зубні протези так само важливо чистити, як і зуби.

Але якщо неприємний запах з рота зберігається навіть після ретельної гігієни порожнини рота, слід обговорити проблему зі своїм стоматологом.

Джерело: Express