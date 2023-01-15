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Простий спосіб дізнатися, чи є у вас неприємний запах з рота: основні причини несвіжого дихання

15 Січня 2023, 11:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
запах пота
Джерело: Depositphotos

Експерти британського Фонду здоров’я в коментарі популярному інтернет-виданню Англії розповіли про те, як швидко дізнатися, чи є у нас неприємних запах з рота і про основні причини несвіжого дихання.

– Один простий тест, який ви можете зробити, щоб перевірити, як пахне ваше дихання, це лизнути внутрішню частину зап’ястя і понюхати його, – пояснюють фахівці.

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За їхніми словами, неприємний запах з рота є поширеною проблемою, він може бути ознакою:

Зараз дивляться
  • загострення захворювання ясен;
  • сухості слизової рота через прийом деяких ліків;
  • вироблення меншої кількості слини, наприклад, в силу похилого віку, що призводить до надлишку бактерій в роті;
  • інфекції горла, носа або легень;
  • діабету, проблем з печінкою та/або нирками;
  • вживання продуктів, що сильно пахнуть, таких часник і цибуля;
  • куріння тютюну.

Як побороти неприємний запах з рота

– Щоб ваше дихання було свіжим, ви повинні позбутися від будь-якого захворювання ясен, а рот підтримувати в чистоті і свіжості, – підкреслюють експерти.

За їхніми словами, хороша гігієна порожнини рота включає чищення зубів і ясен зубною пастою з фтором, а також чищення язика. Це слід робити один раз протягом дня. Причому зубні протези так само важливо чистити, як і зуби.

Але якщо неприємний запах з рота зберігається навіть після ретельної гігієни порожнини рота, слід обговорити проблему зі своїм стоматологом.

Джерело: Express

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